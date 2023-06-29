العثور على جثة داخل مسقى مائي بمركز الفشن ببني سويف

عثر الأهالي بقرية اقفهص التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف اليوم الخميس على جثة داخل مسقى مائي بأحد الزراعات لشخص في في العقد الرابع من العمر، وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لشخص يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا ملقاه داخل مسقى مائي بأحد الزراعات بعزبة اقفهص التابعة لمركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

على الفور انتقلت قوة من مباحث شرطة الفشن إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة لشخص مجهول الهوية حتى الآن يبلغ من العمر حوالي 40 عامًا وبه طعنات متفرقة بالجسم، واخطرت جهات التحقيق لمناظرة الجثة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.