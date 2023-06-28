عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وشملت قائمة المهنئين أعضاء حزب “حماة الوطن”، برئاسة حسن جعفر، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من الشخصيات العامة، والتنفيذيين وكلاء وزارات، ومديري عموم ورؤساء الوحدات المحلية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ.

رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

"فيفي" رئيسا لنادي روتاري بني سويف خلفا لــ"مصطفي ثروت"

وقدم الحضور التهنئة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في أجواء سادت فيها الفرحة والبهجة، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل الشرور والمكائد، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مناسبة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

موضوعات متعلقة

سيدة تضع مولودها داخل الإسعاف أثناء توجهها لمستشفى بني سويف الجامعي

ترشيحاتنا

هل يجوز قضاء صلاة العيد في أي وقت من اليوم.. الأزهر يجيب

القومية للأنفاق:انتظام حركة تشغيل قطارات المترو والـLRT بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

بشأن موقفها المحايد.. سويسرا ترفض إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا

هل يجوز نية الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب|فيديو

خطيب الأزهر: يجب أن نكون على قدر المسؤولية لتحقيق الوحدة فيما بيننا

سيارة مقلوبة محملة بطن حشيش وأفيون.. الداخلية تكشف تفاصيل صفقة الـ70 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

أول أيام العيد.. كولر يصدر قرارا عاجلا للاعبي الأهلي بسبب تلك الأكلات

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

فيديو

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

تحرك جديد في أسعار الذهب .. ماذا يحدث ؟

محمد أنور: فيلم «مستر إكس» مرهق جدا.. وصورناه في سنة ونص

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ