محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وشملت قائمة المهنئين أعضاء حزب “حماة الوطن”، برئاسة حسن جعفر، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من الشخصيات العامة، والتنفيذيين وكلاء وزارات، ومديري عموم ورؤساء الوحدات المحلية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ.

وقدم الحضور التهنئة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في أجواء سادت فيها الفرحة والبهجة، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل الشرور والمكائد، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان ومزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.