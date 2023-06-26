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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"فيفي" رئيسا لنادي روتاري بني سويف خلفا لــ"مصطفي ثروت"

نادي روتاري بني سويف
نادي روتاري بني سويف

سلم الدكتور مصطفي ثروت رئيس نادي روتاري بني سويف للعام الروتاري المنتهي  رئاسة النادي للسيدة فيفي  جرجس الرئيس الجديد للنادي  وذلك  في نهايه عام روتاري ناجح وبدايه عام روتاري جديد سعيد .. وبحضور الدكتور حسام فرحات محافظ العام القادم للمنطقة الروتارية   وعدد كبير من رواد العمل العام والعمل التنفيذي  بمحافظة بني سويف  تم تم  حفل التسليم والتسلم من الرئيس الروتاري للعام السابق الدكتور  مصطفي ثروت الي الرئيس الروتاري الحالي فيفي جرجس

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 تضمن الحفل عرض لانجازات العام السابق لنادي روتاري بني سويف تحت رئاسة  الدكتور  مصطفى ثروت واستعراض الكؤوس والميداليات التي حاز عليها النادي في سابقه تعد الاولي من نوعها خلال عهده .. كما استعرضت فيفي جرجس خطتها للعام الروتاري الجديد  .

وقام الدكتور  مصطفى ثروت بتكريم جميع اعضاء وعضوات النادي ممن شاركوا ودعموا تنفيذ الانشطة خلال العام الروتاري المنقضي .. واستمر الحفل في جو ملىء بالود والمحبه بين اعضاء وعضوات النادي وحضور الروتاراكت وتم دعوة ضيفه الشرف المميزة المهندسه دينا عمر سليمان  العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف .

 

 

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المهندسة دينا عمر سليمان حافظة بني سويف جامعة بنى سويف شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مستشفى بني سويف نادى روتارى الروتارية روتاري

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