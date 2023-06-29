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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة : ارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات في عيد الأضحى

صدى البلد

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإستمرار جهود الرصد الساحلى و المتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية، قام فريق عمل محميات جنوب سيناء،  بتكثيف الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول ، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحرى للشواطئ.

وأكدت على أن المحميات فى حالة تأهب لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، منذ أول يوم فى عيد الأضحى، حيث ارتفعت اعداد الزائرين المصريين  والاجانب خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك،  وقد وصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من ( ٥٤٠٥ ) زائر، ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى (١٤٩ ) لنش سياحى ، ومن المتوقع أن  ترتفع معدلات الزيارات فى الأيام القادمة .

وتابعت وزارة البيئة بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي ، لمتابعة  الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال اول ايام عيد الاضحى المبارك ، كما قامت بجولة تفقدية لشواطئ الغردقة ،  لتفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاء بجزيرة الجفتون.

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