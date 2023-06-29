مدحت العدل يكشف لـ الباز شهادته عن جماعة الإخوان فى 30 يونيو

يحلّ المؤلف مدحت العدل، اليوم الخميس، ضيفًا على برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويروي خلال الحلقة شهادته في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

ويتحدث مدحت العدل، في حلقة اليوم، عن محاولة سيطرة الإخوان على البلد في مرحلة حكم مرسي، ويجيب عن: لماذا حدثت ثورة 30 يونيو في هذا التوقيت؟ ومتى ظهرت نقطة سقوط قناع الجماعة أمام الشعب من وجهة نظره؟

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

