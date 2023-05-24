عمل اللي عليه.. مدحت العدل يدافع عن عمرو مصطفى بعد أغنية أم كلثوم|فيديو

أكد السيناريست مدحت العدل، أن فكرة الملكية الفكرية أمر جديد في مصر، على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن هذا العام هو عام الملكية الفكرية.



وأضاف السيناريست مدحت العدل، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، مع الإعلامي سيد علي، أن عمرو مصطفى عمل ما عليه، بخصوص أغنية أم كلثوم الأخيرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي.



ولفت إلى أنه يتوقع أن تحل هذه المشكلة، وطالب الإعلامي سيد علي، بجلسة لحل تلك المشكلة من خلال جلسة يوم الأحد المقبل.



وكشف سيد على: "أن عمرو مصطفى تواصل مع أسرة السيدة أم كلثوم، وتم حل المشكلة الآن".



