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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيدة شقيقة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح معنا

أم كلثوم
أم كلثوم

أشادت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم،  بإسراع الفنان والملحن عمرو مصطفى بالتصالح في أعقاب تقدمها ببلاغ ضده لاستخدام أغاني أم كلثوم في تقنية الذكاء الاصطناعي دون إذن من ورثة كوكب الشرق.

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وقالت جيهان الدسوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”،: "شخص محترم وأسرع  بالمبادرة للصلح وعمرو مصطفى عندما طرح  أغنية  أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي  كان الاعتراض بأن أسرة الراحلة لا تعلم شيئاً ولم يحصل على إذن منها وكنا نريد معرفة المحتوى".

 

وأضافت جيهان الدسوقي: "اتفقن  أنه مش هياخد أي إجراء إلا بعد الموافقة منا ومش  هيستخدم صورتها أو أي محتوى قبل الاتفاق معنا وتقدم بطلب صلح وهو شخص محترم".

 

وحول موافقة الأسرة لاستخدام  تقنية الذكاء الاصطناعي أو الحصول على مقابل مادي،  قالت: "الموضوع مش مادي أم كلثوم  هي رمز من رموز الشرق عاوزين نعرف المحتوى وهل سيليق بتراثها  أم لا لأننا خشينا أن تأخذ التقنية  كوكب الشرق إلى أغاني مهرجانات في وقت لاحق، مش عايزينها تروح في الاتجاه ده هذا تراث سوف نسأل عليه وغير قابل للعبث  بتراثها ولكن الفكرة في حد ذاتها قابلة للنقاش".

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