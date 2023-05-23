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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ...

والد حفيدة أم كلثوم: سنلجأ إلى القضاء ضد عمرو مصطفى

ام كلثوم
ام كلثوم

كشف نبيل المرسى والد سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقي الحفيدة الثانية لام كلثوم عن الإجراءات القانونية التى تتخذها الأسرة تجاه الملحن عمرو مصطفى بعدما أعلن تقديم أغان لأم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لصدى البلد : "إن أسرة كوكب الشرق ام كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى وهو ما يقوم به المحامى ياسر قنطوش.

وأضاف نبيل المرسى : إننا نلجأ إلى القضاء حفاظا على حقوق كوكب الشرق ام كلثوم لأنها تعد إحدى الرموز فى مصر وخاصة أن عمرو مصطفى لم يتواصل معنا من أجل ما ينوي فعله.

وأوضح نبيل المرسى: عندما تم تنفيذ مسلسل أم كلثوم الذى قامت ببطولته الفنانة صابرين حرص فريق عمل المسلسل على التواصل مع الأسرة وتحديدا مع الراحل محمد الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم وكانت هناك كثير من المعلومات التى تم توفيرها لفريق العمل ولذلك خرج العمل صادقا ومعبرا عن حياة أم كلثوم.

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تعليق محسن جابر

علق المنتج محسن جابر، على مأ اعلنه  الفنان عمرو  مصطفي من عزمه مقاضاته لإعادة استخدامه ألحانه التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبي.

وقال، إنه مندهش  مما كتبه عمرو مصطفي اليوم  لا علم لي بما كتب عمرو مصطفى موهوب لكن اندفاعه هو المشكلة.  أنا اللي اكتشفت عمرو مصطفى وأملك حقوق الملكية لكل أغانيه.

وتابع  جابر خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  : لو رفع عليا قضية هكسبها لأنه رفعها  عليا كذا مرة  وكسبتها وأنا لم أعتد على أي فنان ".

واصل : “معرفش اللي قاله عمرو مصطفى ده، ومش عادي آخد حقوق حد. أنتجت لوردة وفايزة أحمد، وأنا مش بتاع مهرجانات”.

ومن جانبه عقب الفنان عمرو مصطفى قائلاً : " تم استخدام أغنياتي في المهرجانات.. مثل عوكلو، وقلبي اللي كان مفقود. لانها إساءة ليا    وهاخد حقي ".

الفنان عمرو مصطفى الملحن عمرو مصطفى المنتج محسن جابر حفيدة شقيقة أم كلثوم جيهان الدسوقي كوكب الشرق أم كلثوم محمد الدسوقى ياسر قنطوش

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