تامر هجرس: أرفض تقديم بناتي للمشاهد الجريئة والبطولة المطلقة لا تشغلني.. حوار

تامر هجرس: أرفض تقديم بناتي للمشاهد الجريئة ولا أمانع دخولهم الوسط الفني

تامر هجرس: البطولة المطلقة لا تشغلنى

تامر هجرس: حريص على تقديم عمل واحد فقط فى السنة



كشف الفنان تامر هجرس عن كواليس مشاركته في فيلم "شوجر دادي"، وتفاصيل أعماله القادمة فى حوار خاص لعدسة صدى البلد نستعرضه من خلال السطور التالية..

تامر هجرس: أرفض تقديم بناني للمشاهد الجريئة ولا أمانع دخولهم الوسط الفني

قال الفنان تامر هجرس لعدسة “صدى البلد”: "بناتى شاركوا فى طفولتهم فى مسلسل "الصندوق الأسود" ولا أمانع دخولهم الوسط الفني".

وأضاف تامر هجرس: "ربيت بناتى صح وواثق من اختياراتهم ولكن أرفض تقديمهم للمشاهد الجريئة".

تامر هجرس: شخصيتي في "شوجر دادي" تشبهني.. وقصة الفيلم مختلفة

وقال تامر هجرس لـ “صدى البلد”، "قصة الفيلم مختلفة ولذيذة، وشجعتنى على المشاركة، وأنا قرأت السيناريو، ولم أجد أي تعليق عليه، رغمأننى أحب التعديل في كل سيناريو يأتي لي".

وعن تفاصيل الشخصية، أوضح تامر هجرس "شخصيتى فى الفيلم تشبهنى بشكل كبير، والكاتب لؤى كتبلى الشخصية، وكان حريصاإنها تبقى شبهي".

تامر هجرس: حريص على تقديم عمل واحد فقط فى السنة

وقال تامر هجرس: "أحرص على تقديم عمل واحد فقط فى السنة سواء فى السينما أو التليفزيون ، ولم أشارك فى موسمرمضان بسبب انشغالى فى تحضير "شوجر دادى".

تامر هجرس : إيرادات الأعمال الفنية ليست دليلا على النجاح

وقال تامر هجرس فى تصريحاته لعدسة “صدى البلد”: " إيرادات الفيلم ليس دليل على النجاح , النجاح هو إن الفيلميعيش مدى الحياة ".

وأوضح تامر هجرس : " فيلم ما تيجى نرقص لم يحقق إيرادات ونجاح كبير فى السينما ولكنه حقق نجاح أكبر بعدعرضه فى التليفزيون ومازال بيتعرض حتى الآن".

تامر هجرس: البطولة المطلقة لا تشغلنى

وقال الفنان تامر هجرس لعدسة “صدى البلد”: "راضى عن اللى وصلتله فى الفن وربنا حطنى فى المكان المناسب ليا".

وأضاف: "البطولة المطلقة لا تشغلنى، وكل أعمالى بعتبرها بطولة مطلقة".

فيلم شوجر دادى

وتدور أحداث “شوجر دادي” في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا علىعقب.

أبطال الفيلم

الفيلم بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، ومي الغيطي، ومحمدمحمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيعداخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، وسينرجي، وماجيكبينز، وفيلم سكوير.

عودة تامر هجرس

يمثل فيلم “شوجر دادى” عودة للفنان تامر هجرس بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له في فيلم “الديزل” عام 2018.

يعد التعاون الثاني بين الثلاثي ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني بعد فيلم “ماما حامل” 2021.