أمين عام حزب حماة الوطن: أهداف الجمهورية الجديدة امتداد لثورة 30 يونيو

هنا النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم ورجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المدنية بالذكرى العاشرة على قيام ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال اللواء طارق نصير إن ثورة 30 يونيو تمثل انتصار لإرادة الشعب أيدتها القوات المسلحة وهي نموذج للثورات السلمية في العصر الحديث فيما حملته من أهداف يتم تحقيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن عودة الأمن والأمان والاستقرار لمصر عقب ثورة 30 يونيو نابع من الجهود التي بذلها رجال مصر الأوفياء من أبناء قواتها المسلحة وشرطتها المدنية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استقرار وطنهم ونجاح ثورتهم.

وأكد علي أن أهداف الجمهورية الجديدة تمثل امتدادا لأهداف ثورة يونيو وما حققته مصر من نجاحات على مستوى التنمية والبناء حتى أصبح تجسيدا حقيقيا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأوضح أن ما تشهده جلسات الحوار الوطني في الوقت الحالي يمثل انفتاح على كافة القوى الوطنية من أجل المساهمة في بناء الوطن واستكمال أهداف ثورتها المجيدة.

ونوه إلي أن المبادرات الرئاسية بكافة أنواعها وما حققته من نتائج ملموسة وواقعية علي أرض الواقع تمثل تجسيدا حقيقيا من رئيس انسان يشعر بآلام المواطن المصري وما كان يعانيه في الماضي حتى أصبح لا وجود لة في الوقت الحاضر.

وطالب نصير الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية التي رسخت لعهد جديد وصولا الى الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة.