"حماة الوطن" يستنكر واقعة حرق المصحف.. ويؤيد دعوة الأزهر لمقاطعة المنتجات السويدية

استنكر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تكرار وقائع إحراق المصحف الشريف في دولة السويد، بما يمثل جريمة ازدراء الأديان، والتي عمدت بعض الدول الأوروبية لارتكابها.

ورفض الحزب فى بيان صحفى له أية ممارسات من شأنها الانتقاص من قدسية كتاب الله العظيم الذي حفظه الله من فوق سبع سماوات لقوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

وقال إن الإصرار على واقعة إحراق المصحف، وفي توقيت احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك، يؤكد إصرار بعض المتطرفين على إشعال الفتنة، ويتعارض مع ما تتشدق به بعض الدول فيما يتعلق بالحرية وبينها حرية الاعتقاد.

وحذر الحزب من استمرار إظهار العداء للدين الإسلامي، والاعتداء على كتاب الله العزيز، بما يمثل انتهاكا لأكثر من ٢ مليار مسلم حول العالم، مستنكرا صمت المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.

وأعلن حزب حماة الوطن، تأييده موقف الدولة المصرية الرافض لأي اعتداء على المصحف، وكذلك رفض ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكافة الممارسات التي تمس المعتقدات الدينية للمسلمين.

كما أيد الحزب دعوة الأزهر الشريف للدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف موحدة في مواجهة تلك الانتهاكات، وكذلك استمرار حملات مقاطعة المنتجات السويدية رفضا للممارسات الاستفزازية في حق كتاب الله العزيز.