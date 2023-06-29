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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول .. تعادل إيجابي بين الإسماعيلي وأسوان في الدوري

الاسماعيلي
الاسماعيلي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الإسماعيلي وأسوان بهدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا علي ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أسوان في الدقيقة 18 عن طريق محمد حمدي قبل أن يتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة أسوان


حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: باهر المحمدي، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي.

الوسط: محمد حسن، سيرجي أكا.

الهجوم: أحمد مدبولي، ياو أنور، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي.

تشكيل أسوان ضد الإسماعيلي

عمرو حسام، محمد حمدي زكي، محمد مصطفى ميدو، عماد فتحي،ديلسون كاموني، اسلام جمال، أحمد خالد، محمد عطوة، علي فتحي، بلال السيد، رفائيل إياجو.

الاسماعيلي أسوان الإسماعيلي وأسوان الدوري

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