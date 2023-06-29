الجيش الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن المعارك العنيفة حول باخموت

قال متحدث عسكري أوكراني، اليوم الخميس، إن المجموعة الشرقية من القوات أحرزت تقدمًا ضد المواقع الروسية حول باخموت، بينما اعترف مدون عسكري روسي بوجود قتال عنيف في المنطقة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية، سيرجي شيريفاتي، إن القوات الأوكرانية تقدمت بأكثر من كيلومتر واحد نحو قرية كليشيفكا، وحوالي 1.5 كيلومتر نحو قرية كرديوميفكا، على الجانب الجنوبي لـ باخموت.

الجيش الأوكراني : نحن نتقدم إلي الأمام كل يوم".

وقال شيريفاتي: "نحن نتقدم إلي الأمام كل يوم".

وأضاف أن “الروس كانوا ينقلون وحدات إضافية باتجاه باخموت، بما في ذلك وحدة محمولة جواً من قطاع أبعد شمالاً. وهذا يثبت أنهم على استعداد للسيطرة علي باخموت بأي ثمن”.

وقال قائد المنطقة، دينيس ياروسلافسكي، إن “القوات الأوكرانية سيطرت علي كليششيفكا بشكل كامل… إنها نقطة استراتيجية من حيث ستبدأ العمليات الهجومية إلى جنوب باخموت".