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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 4 أشخاص في حادث بـ ملوي

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى 4 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة نقل أعلى سيارة أخرى ملاكي،  بالطريق الزراعي  «القاهرة أسوان» أمام مركز ملوي جنوب المنيا تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة نقل أعلى سيارة ملاكي، بالقرب من عزبة جاد الله بملوي جنوب المنيا.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين وفاة 4 أشخاص في الحادث، من بينهم 3 أشخاص بالسيارة الملاكي، متوفي اخر بالسيارة النقل، على إثر إصابتهم بإصابات مختلفة أردت بحياتهم.


وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الذائدة وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.

 

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