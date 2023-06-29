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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عمل إجرامى بغيض.. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين جريمة حرق المصحف بالسويد

مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب

أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيان استنكرت فيه ما أقدم عليه أحد المتطرفين في العاصمة السويدية من حرق لنسخة من المصحف الشريف، في ممارسة دنيئة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في العالم، وازدراء لمقدساتهم واستخفافا بكل القيم الدينية والإنسانية . 

وأضافت الأمانة العامة للمجلس أنها تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامي البغيض الذي يهدف إلى اشعال نار الفتن بين أتباع الأديان وبث الكراهية بين الشعوب وتشجيع  التطرف والعنف والإرهاب، فإنها تؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتزام جميع دول العالم بالوقوف بحزم في مجابهة الممارسات المتطرفة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، والعمل من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة بما يدعم أمن الشعوب ووئامها.

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