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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدحت العدل: الإخوان منذ نشأتها تتلقى مساعدات خارجية

مدحت العدل الشاعر
مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف

قال مدحت العدل الشاعر والسيناريست والمؤلف، إنه لم يخطر في باله أن يأتي يوم وتحكم فيه جماعة الإخوان مصر، عندما كتب مسلسل العندليب حكاية شعب في عام 2003.


وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن عبدالحليم ولد عام 1929، وجماعة الإخوان أنشأت عام 1928، والمسلسل كان "العندليب حكاية شعب"، وتجسيد حياة عبدالحليم، كنت أروي ما يحدث في مصر.


وأردف: "وقد هالني أن جماعة الإخوان بعد سنة واحدة من تأسيسها تجولت في 4 آلاف قرية، وهو شيء خيالي، خطر ببالي أنها تتلقى مساعدات ما من جهة ما".


وأردف: "لا أخفي أنني ناصري، كل ما قاله عبدالناصر وما حدث في المنشية مذاكرة كويس، ومؤمن أن هذا وطن كوزموبوليتاني، لا يمكن أن تحكمه فئة ضيقة الفكر، كان يعنيني هذا التواجد، وما وصلوا له، كان يعنيني أتكلم عن الجماعة، ولم يخطر في بالي أنهم سيصلوا يومًا للحكم".

 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

30 يونيو

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.
 

مدحت العدل العندليب برنامج الشاهد محمد الباز مصطفى متولى

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