أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تحقيق عاجل في مشكلات حجاج السياحة بمشعر منى

أخبار مصر.. وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر منى ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تحقيق عاجل من السياحة حول تعرض حجاج السياحة لمشكلات في مشعر منى

وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر منى ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج، والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة.

ثورة 30 يونيو.. أنجح عملية إنعاش أعادت الروح لمصر

تحتفي مصر بـ الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم الجماعة الإرهابية واسترجعت الدولة وقطعت الطريق على المشروع الإخواني الإرهابي التخريبي، وكانت بمثابة أنجح عملية إنعاش أعادت الروح للدولة المصرية.

تطور جديد في سد النهضة .. عباس شراقي يكشف التفاصيل

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن تطور جديد بشأن سد النهضة الإثيوبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



حجاج الجمعيات الأهلية بمنى يقيمون في مخيمات نموذجية مكيفة وموائد مفتوحة| فيديو

يواصل حجاج الجمعيات الأهلية فى اليوم الثانى من أيام التشريق بمشعر منى رمى الجمرات.

جمهورية جديدة بهوية مصرية.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ السيسي والشعب بذكرى 30 يونيو

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

في عهد السيسي.. 2 تريليون جنيه لمشروعات تطوير الطرق والموانئ والسكة الحديد

نفذت وزارة النقل عدد من المشروعات العملاقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، شملت تطوير الطرق والمحاور والكبارى وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانىء البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



حجاج الجمعيات الأهلية المتعجلون ينتهون من رمي الجمرات | صور

ينتهي حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المتعجلين من رمي الجمرات، عقب انتهاء ثاني أيام التشريق، ويعودون إلى مكة المكرمة تمهيدًا لتأدية طواف الوداع؛ حيث تبلغ نسبة المتعجلين ٥٠% من إجمالي عدد الحجاج.

لو عايز تجددها فى العيد.. استخرج بطاقة الرقم القومي فى 30 دقيقة

تحظى بطاقة الرقم القومي بأهمية خاصة حيث إنها من المستندات والأوراق المطلوبة والتي لا يمكن إنهاء أي معاملة حكومية من غيرها كما أنها هامة عند التقديم لأي وظيفة .

البيئة : ارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات في عيد الأضحى

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإستمرار جهود الرصد الساحلى و المتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية، قام فريق عمل محميات جنوب سيناء، بتكثيف الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول ، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحرى للشواطئ.

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مدبولي يشارك فى حفل استقبال أقامه ولي العهد السعودي تكريما لوفود الحج

شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، فى حفل الاستقبال الذي أقامه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تكريما لوفود الحج لهذا العام.

ارتفاع نسب الرطوبة.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة.

رصد مشكلات بمخيمات بعض حجاج السياحة في منى

في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار على تنظيم رحلات الحج السياحي المصري، وفي ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ببذل قصارى الجهد للعمل على راحة وسلامة الحجاج والاستمرار في خدمتهم حتى عودتهم سالمين الى أرض الوطن

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الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

حدائق "الزراعة" تستقبل 100 ألف زائر أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والأورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالى 103 آلاف زائر أمس واليوم