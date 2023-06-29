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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع نسب الرطوبة.. تعرف على حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

الطقس غدا في مصر
الطقس غدا في مصر

تشهد حالة الطقس غدا، طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة.

حالة الطقس غدا

ويكون حالة الطقس غدا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  يكون معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال الطقس غدا، حيث يزيد من الشعور بحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع في نسبة الرطوبة، حيث تزيد من الشعور بحرارة الطقس بمعدل 3 درجات الحرارة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا والرطوبة

وحول درجات الحرارة غدا المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي: 
القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 23 درجة.
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28 درجة.

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و45% نهارا. 
السواحل الشمالية 85% ليلا و 55 % نهارا. 
جنوب سيناء 65% ليلا و 35% نهارا. 
شمال الصعيد 65 ليلا و 25% نهارا. 
جنوب الصعيد 35% ليلا و 20% نهارا.

الطقس حالة الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد

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