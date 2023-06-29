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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تساعد فى بناء الأنسجة .. التغذية ينشر معلومات مهمة عن فوائد الفتة

الفتة
الفتة

نشر المعهد القومي للتغذية التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة ، معلومات هامة عن الفتة ولاسيما مع حلول عيد الأضحي. 

وقال المعهد إن الفتة  من الأطباق الرئيسية التى يكثر تناولها فى عيد الأضحى المبارك وتعبر أيضا من الأطعمة اللذيذة والصحية إذا تم تناولها بإعتدال حيث أنها تحتوى على اللحوم التى تعتبر مصدر بروتين عالى القيمة الحيوية يساعد فى بناء الأنسجة وكذلك الحديد الذى يدخل فى تكوين الهيموجلوبين المسئول عن نقل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم والمهم أيضا فى محاربة أنيميا نقص الحديد 

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وتابع المعهد " الفتة  مضاف اليها الثوم  ممتعة  لما له  من تأثير مضاد للجراثيم وكذلك مضاد للأكسدة بالإضافة إلى الطماطم المستخدمة فى الصلصة والتى تعتبر مصدر جيد لفيتامين "سى " بالإضافة إلى إحتوائها على الكاروتينات المهمة للجلد وسلامة العين

طبق سلاطة بجوار الفتة 

وشدد المعهد القومي للتغذية ، علي ضرورة الحفاظ على تناول طبق سلطة خضراء بجانب الفتة لأنها تبطى من الهضم وتعطى شعور بالشبع لفترة أطول وكذلك تمد الجسم بكمية من السوائل التى تحافظ على رطوبة الجسم بالإضافة إلى أنها تتخلص من جزء من الكوليسترول الموجود بالطعام إلى خارج الجسم

الفتة المستشفيات التعليمية الصحة المعهد القومي للتغذية سلطة الثوم

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