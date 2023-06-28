الفتة باللحمة.. وجبة المواطنين المفضلة خلال عيد الأضحى في سيناء |صور

يفضل الكثير من المواطنين بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، التحضير لأجواء العيد، واقتناء كل المستلزمات المتعلقة بذبح الأضاحي ، لذا فهم يحرصون على توفير كل ما يتعلق بالشواء.

حيث يتم شراء "المشواة"، وأكياس الفحم ، للمساهمة في تحضير الوجبات المفضلة لدى غالبيتهم خاصة الفتة باللحمة .

حيث يتميز المجتمع السيناوى عن غيره أيضا بأنواع أكلات معينة من الطعام الصحى والطبيعى والذى يطهى بطريقة صحية على نار الحطب ، ومن أشهرها :

- المنسف : ويعتبر من أشهر الوجبات الشعبية بين البدو والحضر ، وهو عبارة عن فتة عيش ( الرقاق ) بالشوربة أو اللبن والسمن البلدى والذى يغطى بالأرز الأصفر وفوقه كُتل من لحم الماعز أو الضأن الطازج، وتغطى برغيف من الرقاق وتقدم ساخنة للضيوف وأهل الديار.

الفتة باللحمة:



وقال حسن سلامة باحث في التراث السيناوي ، إن وجبة الفتة باللحمة، تعد إحدى الأكلات السيناوية المميزة والتي حرص على إعدادها وتناولها أهالي محافظة شمال سيناء في أول أيام عيد الأضحى بالعريش، وهي عبارة عن فتة فطائر العيش بالشوربة ومن ثم يغطى بالأرز الأصفر أو الأرز الأبيض وفوقه كتل من لحم الماعز أو الضأن الطازج .

حيث تتم عملية الطهي، علي نار الحطب و تغطى برغيف من الرقاق وتقدم ساخنة للضيوف او الاسرة ويتم وضعها في صوان تسمى المنسف .

وقالت ام عبد القادر 55 عاما إنها تنتظر العيد من أجل تناول وجبة الفتة باللحم ، وذلك بتحمير الفطائر ووضعها في الصوانى ثم وضع الحساء عليها ثم الأرز، وفوقها قطع اللحم، وهناك من يتناول الفطائر دون تحمير،.

وتقول إن خبز "الفراشيح" أو الرقاق السيناوي او الفطائر نالت شهرة واسعة في سيناء وأصبحت تمثل خبز أساسي على المائدة السيناوية.

والفراشيح عبارة عن عيش الرقاق البدوي، وتعتبر من أنواع الحلويات القليلة فى قائمة طعام البدو ، وتنفرد السيدات بإعداده دون الرجال .

حيث يحتاج في خبزه إلى دقة لفرد القرص ، ويتكون من دقيق ولبن وسكر و يمتاز الخليط بأنه سائل يتم سكبه على الصفيح الساخن كطبقة رقيقة تتماسك فور سكبها ، ويتناوله الصغير والكبير فور رفعه من فوق الصاج بشراهة .

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