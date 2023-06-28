لحم الرأس .. فوائدها والفئات المسموح لهم بتناولها

في عيد الأضحى يكثر تناول لحوم الأضاحى ومن بينها لحمة الرأس واللسان والمخ.

وفى إطار خطة المعهد القومى للتغذية لنشر الوعى الغذائى نقدم لكم بعض الحقائق الغذائية.



وقال المعهد تعتبر لحمة الرأس من الأطعمة التى يكثر تناولها فى عيد الأضحى المبارك وتعتبر من الاطعمة الغنية بالبروتين الحيوانى المهم جدا لنمو الانسجة وتكوين الهرمونات والانزيمات وتكوين كرات الدم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى إحتوائها على الحديد المهم لمحاربة أنيميا نقص الحديد والزنك المهم لعمليات نمو وتغيير الأنسجة



وحذر المعهد مرضي القلب ومرضي اختلال دهون الدم من تناول لحمة الرأس بافراط.

وشدد المعهد علي هؤلاء الفئات ضرورة الاعتدال في تناول حيث أنها تحتوى على كمية عالية من الدهون حيث أن الــ 100 جم لحم مسلوق تحتوى على حوالى 15 جم من الدهون

