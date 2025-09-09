مجدي مرشد: العدوان الإسرائيلي على قطر انتهاك فج وصارخ لسيادة الدول

أدان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب الهجوم الإسرائيلي السافر على اجتماع قيادة حركة "حماس" بالعاصمة القطرية الدوحة، واصفة إياه بأنه عمل عدواني وانتهاك فج وصارخ لسيادة الدول وحرمة أراضيها.

وقال مرشد -في تصريح اليوم - إن هذا العدوان اجرام جديد للاحتلال الاسرائيلي في المنطقة واستمرار لمنهجهم القائم على الهمجية وضرب القانون الدولة عرض الخائط مؤكدا على ضرورة وضح حد للعربدة الاسرائيلية على سيادة الدول.

وشدد مرشد على ضروره التضامن العربي ووحده الصف العربي الذي يعتبر بمثابة السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، مؤكدا أن أن المساس بسيادة أي دولة عربية يعد مساسا بالأمن القومي العربي كله مؤكدا ان ما يحدث في المنطقة حذرت منه القيادة السياسية المصرية مرارا وتكرارا



ونوه إلى ضرورة كف الدول الغربية عن ازدواجية المعايير التي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال، فضلا عن الصمت والتخاذل الدولي الذي سيقود المنطقة لمرحلة جديدة من الفوضى، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وأن مثل هذه الجرائم الدموية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو إرادة الأمة العربية، في الدفاع عن حقوقها المشروعة.