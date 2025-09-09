مفاجأة مدوية .. حماس: العدو فشل في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة



ردت حركة المقاومة الفلسطينية حماس على محاولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، عبر عملية قصف جوي صاروخي انتهكت سيادة الدولة المضيفة للتفاوض، وخالفت القانون الدولي بشكل مستفز

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان لها إن محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم؛ جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأضافت أن العملية الغادرة مثّلت جريمة عدوان على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدورٍ مهم ومسؤول في رعاية الوساطة والجهود الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يكشف مجددًا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق.

واكدت حركة حماس فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء إلى علياء المجد، وهم:

• الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب الدكتور خليل الحية

• الشهيد همام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية

• الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق

• الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق

• الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق

ونعت الحركة الفلسطينية في بيانها الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا)، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

وتابعت أن استهداف الوفد المفاوض، في لحظة يناقش فيها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، وأنهم يسعون بشكل متعمد لإجهاض كل الفرص وإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها.

وتحمّل حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة، بسبب دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال على شعبنا.

وأضافت الحركة أن “الجريمة الأخيرة للاحتلال الصهيوني برهنت على أنه خطر داهم على المنطقة والعالم، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول شطب قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا، ودفعه نحو التهجير القسري، مستمرًا في مخططاته الإجرامية للإبادة والتطهير العرقي والتجويع والتهجير”.

واختتمت حماس بيانها داعية دول العالم، والأمم المتحدة، وكل القوى الحية والضمائر الحرّة، إلى إدانة هذا العدوان الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وإنصاف شعبنا الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير، مؤكدة أن محاولة الاغتيال الجبانة لن تغيّر مواقفنا ومطالبنا الواضحة، والمتمثلة في: الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل اسرى حقيقي، واغاثة شعبنا والاعمار.

واشارت إلى أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة الحركة وقيادتها، ولن تحيد بها عن التمسك بحقوق شعبها الوطنية، وعن مواصلة طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.