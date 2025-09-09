حماس تعلن فشل اغتيال وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة

أعلنت حركة حماس، فشل اغتيال وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت حماس: “نؤكد فشل العدوان في اغتيال الوفد المفاوض بالدوحة، والعدوان الإسرائيلي على الدوحة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية”.

وأضافت حماس: استشهاد 5 من أعضاء الحركة بينهم نجل القيادي خليل الحية، واستهداف الوفد المفاوض لا يدع مجالًا للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق لوقف الحرب على غزة".

وتابعت حماس:" ندعو دول العالم للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي".