ضرب قطر| أحمد موسى: عدوان صهيوني سافر ضد دولة عربية شقيقة

شن الإعلامي أحمد موسى، ضد العدوان الإسرائيلي في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الضربة كانت في قلب دولة قطر بالدوحة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن امريكا تعلم بالضربة ومن أعطى الضوء الاخضر لهذه الضربة والاعتداء الصهيوني ضد دولة قطر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن اسرائيل انتظرت إلى أن عادات قيادات حماس من تركيا حتى تنفذ هذه الضربة، مستدركا أن نفذت ضربة لمقار حركة حماس في دولة قطر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما حدث ما هو إلا عدوان صهيوني سافر ضد دولة عربية شقيقة، لافتا إلى أن العالم لم يتحرك تماما.





