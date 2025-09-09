قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
توك شو

ضرب قطر| أحمد موسى: عدوان صهيوني سافر ضد دولة عربية شقيقة

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

شن الإعلامي أحمد موسى، ضد العدوان الإسرائيلي في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الضربة كانت في قلب دولة قطر بالدوحة.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن امريكا تعلم بالضربة ومن أعطى الضوء الاخضر لهذه الضربة والاعتداء الصهيوني ضد دولة قطر.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن اسرائيل انتظرت إلى أن عادات قيادات حماس من تركيا حتى تنفذ هذه الضربة، مستدركا أن نفذت ضربة لمقار حركة حماس في دولة قطر.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ما حدث ما هو إلا عدوان صهيوني سافر ضد دولة عربية شقيقة، لافتا إلى أن العالم لم يتحرك تماما.



 

