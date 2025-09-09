نقيب المحامين يدين العدوان الإسرائيلي ضد اجتماع المفاوضين الفلسطينيين في قطر

أدان عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأشد العبارات العمل العدواني الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال باستهدافها اجتماع المفاوضين الفلسطينيين في دولة قطر أثناء مناقشتهم لمقترح مقدم من الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ومحاولة لإجهاض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف نزيف الدم الفلسطيني.

وشدد علام على أن استهداف اجتماع مخصص لبحث حلول سياسية عادلة يكشف عن طبيعة الكيان المحتل الذي لا يؤمن إلا بسياسة القوة والعدوان، ويرفض أي مسار يقود إلى سلام عادل وشامل، محذراً من التداعيات المباشرة لهذه الممارسات على الأمن الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس اتحاد المحامين العرب عن تقديره الكامل للموقف المصري الرسمي المعبَّر عنه في بيان رئاسة الجمهورية بشأن هذه الاعتداءات، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد ثوابت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن سيادة الدول العربية، ورفض أي انتهاك للقانون الدولي، خاصة وأن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر لا يمثل فقط استهدافاً للسيادة القطرية، بل يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.

ووصف علام هذه الاعتداءات بالبلطجة السياسية والعسكرية التي يمارسها الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي وتخاذله، مطالباً المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الاعتداءات وضمان حماية المفاوضين.

واختتم علام بيانه بالتشديد على أن اتحاد المحامين العرب يجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.