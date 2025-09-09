قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عصام هلال: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك سافر للقانون الدولي

عصام هلال
عصام هلال

أعرب عصام هلال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، عن إشادته البالغة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن الإدانة الحاسمة للعمل العدواني الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر الشقيقة ، والذى استهدف اجتماعا لقيادات فلسطينية فى العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أن البيان يعكس ثوابت الموقف المصري التاريخي الرافض لأي مساس بسيادة الدول العربية أو النيل من استقرارها وحرمة أراضيها، والداعم أيضا للقضية الفلسطينية.

وأكد هلال،  في بيان له اليوم ، أن ما حدث يمثل تطورًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، فضلًا عن كونه اعتداءً مباشرًا على دولة عربية شقيقة تضطلع بدور بارز في جهود الوساطة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يستوجب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على إدانته الكاملة لهذا الاعتداء الإسرائيلي، داعيًا المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف الانتهاكات المتكررة ومحاسبة مرتكبيها، حتى لا يستمر مسلسل الإفلات من العقاب.

كما جدّد هلال، تأكيده على تضامن مصر قيادةً وشعبًا مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة هذا العدوان، داعيًا إلى وحدة الموقف العربي لمجابهة مثل هذه التحديات الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، أن الجرائم الإسرائيلية لم تتوقف عند حدود غزة وحدها، بل امتدت لتشمل محاولات ممنهجة لتقويض استقرار دول المنطقة، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يجعل من استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات مشاركة ضمنية في إطالة أمد العدوان.

وشدد عصام هلال ، على أنه لم يعد مقبولاً أن تظل إسرائيل فوق القانون، ترتكب جرائمها ضد المدنيين الآمنين وتعتدي على سيادة الدول دون رادع، مطالباً بضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

مستقبل وطن مجلس الشيوخ عصام هلال

