المؤتمر: العدوان الإسرائيلي على قطر تجاوز خطير.. ومصر تساند الدوحة في مواجهة الانتهاكات

أدان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي القطرية، مستهدفًا اجتماعًا لقيادات فلسطينية في الدوحة لبحث جهود وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا فجًا لسيادة الدول واعتداءً مباشرًا على دولة قطر الشقيقة.

وقال محمود جبر إن هذا التصعيد الإسرائيلي لا يضرب فقط بالقوانين الدولية عرض الحائط، بل يهدد أيضًا جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن ما قامت به إسرائيل يعكس نهجها المعتاد في تقويض الاستقرار بالمنطقة، والإفلات من العقاب دون رادع.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تقف صفًا واحدًا إلى جانب دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، انطلاقًا من وحدة الصف العربي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن التضامن العربي هو السبيل الحقيقي لردع الاحتلال.

ودعا القبطان محمود جبر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ومحاسبة المسئولين عنها، مشددًا على أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياساته العدوانية، ويعرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة.