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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثاني أيام عيد الأضحى.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك)، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية لـ يوم الخميس 29 يونيو

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تتشكل شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، قالت هيئة الأرصاد إنها تتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

ونصحت هيئة الأرصاد بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى


القاهرة 34 23
العاصمة الإدارية 35 23
6 أكتوبر 35 23
بنها 34 23
دمنهور 32 22
وادى النطرون 33 23
كفرالشيخ 31 22
المنصورة 34 23
الزقازيق 34 22
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 30 21
بورسعيد 31 22
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 23
العريش 30 22
رفح 30 21
رأس سدر 36 25
نخل 35 18
كاترين 32 16
الطور 35 26
طابا 34 26
شرم الشيخ 38 27
الإسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 21
السلوم 29 22
سيوة 36 22
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 37 26
شلاتين 38 28
حلايب 35 27
أبورماد 36 27
رأس حدربة 35 28
الفيوم 34 23
بنى سويف 34 23
المنيا 35 23
أسيوط 36 24
سوهاج 36 25
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 40 28
الوادى الجديد 38 26
أبوسمبل 40 27

 

الأرصاد هيئة الأرصاد اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحي المبارك عيد الأضحى

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