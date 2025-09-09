نائب: إسرائيل تستخف بالقانون الدولي وانتهاكها لسيادة قطر جريمة كبرى

أدان المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بأشد العبارات، الهجوم العدواني الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف اجتماعا لقيادات فلسطينية كانوا يبحثون سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا:" ما حدث يمثل تجاوزا خطيرا لكافة الخطوط الحمراء وانتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة."

وقال "عثمان "، ان هذه الجريمة غير المسبوقة تكشف بوضوح وجه الاحتلال الإسرائيلي الحقيقي، الذي لم يعد يكتفي بارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، بل امتد به الأمر إلى استهداف أراضي دولة عربية ذات سيادة، وتلعب دورا مهما في جهود الوساطة والتقريب بين الأطراف، وهو ما يعني أن إسرائيل تسعى عن عمد إلى إفشال أي تحرك عربي أو دولي يهدف لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وإطالة أمد الحرب التي كشفت أمام العالم أجمع عن بشاعة الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر بمثابة اعتداء مباشر على منظومة الأمن القومي العربي ككل، ومحاولة لتوسيع دائرة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكدا أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببيانات الشجب لم يعد مقبولا، وأن هناك حاجة ملحة لموقف حاسم يلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف اعتداءاتها المتكررة.

وشدد "عثمان" على أن مثل هذه الأفعال الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية، داعيا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة إسرائيل على هذا العمل العدواني، حتى لا يتكرر المشهد ويظل الاحتلال بمنأى عن أي مساءلة.

وأكد عثمان، أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل منذ عقود هى التي شجعتها على التمادي في ارتكاب الجرائم، ليس فقط بحق الفلسطينيين، وإنما بحق سيادة الدول العربية أيضا، مشددا على أن مصر، قيادة وحكومة وشعبا، ستبقى في الصفوف الأمامية دفاعا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضا لكل أشكال العدوان على الدول العربية.