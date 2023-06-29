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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رصد مشكلات بمخيمات بعض حجاج السياحة في منى

حجاج
حجاج

في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار على تنظيم رحلات الحج السياحي المصري، وفي ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ببذل قصارى الجهد للعمل على راحة وسلامة الحجاج والاستمرار في خدمتهم حتى عودتهم سالمين الى أرض الوطن، رصدت لجان بعثة الوزارة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بمشعر مِنى ومنها وجود 104 حاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج.

وعلى الفور، أعلنت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، حالة الاستنفار بين لجان البعثة، حيث تم التوجه لهؤلاء الحجاج لمتابعة هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأحوال حجاج السياحة ومرافقتهم حتى الانتهاء من أداء مناسك فريضة الحج بالكامل، حيث تبين وجود تقصير من بعض مراكز تقديم الخدمات للحجاج في أداء الخدمة المتفق عليها للحجاج بمشعر مِنى.

وقد قامت البعثة بالتدخل والتواصل مع وزارة الحج السعودية التي سارعت بإرسال عدد من كبار مسئوليها وقاموا بحل المشكلة وألزموا مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات لهؤلاء الحجاج، وحرصت لجان بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد مع الحجاج حتى الاطمئنان عليهم وإتمام عملية تسكينهم وتقديم كافة الخدمات لهم.

ومن جانبه، وجه السيد وزير السياحة والآثار بأن يتم فتح تحقيق عاجل في تلك المشاكل والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.

وفي السياق ذاته، وفي ضوء المخالفات التي رصدتها لجان بعثة وزارة السياحة والآثار في أداء إحدى الشركات السعودية المقدمة لخدمات الطوافة لحجاج السياحة المصريين، قامت الأستاذة سامية سامي بتشكيل لجنة خاصة بإدارة هذه الأزمة، حيث تم التواصل مع كافة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية وعلي رأسها وزارة الحج السعودية، وكذا بعض الجهات ذات الصلة بهذا الملف بالمملكة لإبلاغهم بهذه المخالفات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تعويضات هؤلاء الحجاج نظير عدم تقديم الخدمات المتفق عليها معهم، وقد حضر ممثلي تلك الجهات إلى مخيمات الحجاج للوقوف على طبيعة الأمر والمخالفات الموجودة على أرض الواقع، وقد تم حل العديد من المشاكل في حينه عن طريق توفير أماكن بديلة وكذا تكليفهم لمقدمي الخدمات بسرعة تلافي الملاحظات الخاصة ببعض الخدمات.

وتؤكد بعثة وزارة السياحة والآثار أن وزارة الحج السعودية تبذل جهداً وتعاوناً كبيراً معها في خدمة الحجاج والتدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجه الحجاج طوال أيام الحج وخاصة في مشعري عرفات ومِنى.

وزارة السياحة والآثار كانت قد قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضي السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م، وتعمل على مدار الساعة حتى عودة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بالوزارة هي (01550008630 - 01550008633)، فضلاً عما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أي استفسارات ترد مع ذوى الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.
 

الحج السياحي الحج السياحي المصري أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الإدارة المركزية لشركات السياحة الحج السعودية الحجاج

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