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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو

قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء في نص البرقية:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو. 

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في وقت سابق اليوم ببرقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو.

وجاء في نص البرقية: " الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم وجميع المصريين، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية في ذكرى يوم الثلاثين من يونيو، الذي قرر فيه الشعب المصري العظيم الاختيار، بمساندة القوات المسلحة المصرية المخلصة، للتأكيد على أن تكاتف المصريين هو حجر الأساس في تجاوز أي تحديات تواجه بناء وتقدم بلادنا الغالية، مصر المحبة السلام، وكل عام وسيادتكم بخير".

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