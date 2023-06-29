الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وجاء في نص البرقية: "إننا، بعد عشر سنوات من هذه الثورة المجيدة، نرى بفخر ما وصلت إليه دولة الثلاثين من يونيو على مختلف المستويات في الطريق إلى جمهورية جديدة تتسم بالهوية المصرية الأصيلة وقيَم البناء والمواطنة والوحدة في مواجهة التحديات.

نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه الرفيعة القوية، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار".