رد غير متوقع من شيماء ناجي على أغاني المهرجانات .. فيديو

قالت المطربة شيماء ناجي، إنها لا تنتقد أغاني المهرجانات، موضحة أنه هو نوع ظهر من أنواع الفن بشكل مفاجئ، وكان موجود في أوروبا ولكن بشكل معين وفرض نفسه بشكل كبير لعدة أسباب.

وأضافت "ناجي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن أغاني المهرجانات انتشرت في وقت انتشار فيروس كورونا ونجح هذا الشكل من الأغاني وأصبحت هذه الأغاني متواجدة داخل جميع البيوت المصرية وهذا دليل قوي علي نجاح هذا النوع من الأغاني.

وتابعت شيماء ناجي، أن أغاني المهرجانات منتشرة بشكل كبير في جميع الأفراح والجميع يرقصون عليها، مشيرة إلى أنها لا تعترض علي هذا النوع من الأغاني ولكنها معترضة علي أن يكون هذا هو الفن في الوطن العربي.