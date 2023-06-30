أول تعليق من ترامب على تمرد فاجنر في روسيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تمرد قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، أظهرت ضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن ترامب قوله: " الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضعف بشكل ما بسبب تمرد فاجنر" المسلح".

وأضاف ترامب أن "الادعاءات بأن بوتين ارتكب جرائم حرب لا يجب مناقشتها الآن لأنها تمثل عائقا للسلام"، مشيرًا إلى أن "الوقت قد حان لمفاوضات سلام أوكرانية دون أن يستبعد حاجة كييف إلى التخلي عن بعض أراضيها للتوصل إلى تسوية".

يأتي ذلك بعد أيام من انتهاء تمرد مسلح نفذته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين استمر 24 ساعة في روسيا نهاية الأسبوع الماضي، حيث سيطرت لفترة وجيزة على قيادة عسكرية توجه حملة الجيش الروسي في أوكرانيا، ثم بدأت مسيرة إلى موسكو قبل إجهاضها.

وقال مسؤولون غربيون إنهم يعتقدون أن بريجوجين أبلغ كبار ضباط الجيش بنواياه، ومن المحتمل أن يكون بينهم الجنرال سيرجي سوروفكين، قائد القوات الجوية الفضائية الروسية.

ولا يمكن تحديد ما إذا كان سوروفكين نقل هذه المعلومات إلى جهاز الأمن الفيدرالي، أو الكيفية التي اكتشفت بها الوكالة خطط بريجوجين.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، صحة تقرير بشأن اطلاع سوروفيكين على المخطط، نشرته في وقت سابق صحيفة "نيويورك تايمز"، ووصفه بأنه "تكهنات وإشاعات".

وكان من المحتمل أن تنتهي المؤامرة بمواجهة مسلحة في موسكو، إذا لم يعرض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التوسط، وفقاً لتحليل استخبارات غربية.