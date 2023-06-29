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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من رئيس ليتوانيا بعد انتقال قوات فاجنر إلى بيلاروس

قوات فاجنر
قوات فاجنر

قال رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، اليوم الخميس، إن ليتوانيا قلقة للغاية بشأن التطورات في جارتها بيلاروس ووجود قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وقال نوسيدا قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في بيلاروسيا. بريجوجين موجود بالفعل... لا أستطيع أن أقول مئة بالمئة لكن من المرجح جدا أنه موجود بالفعل”.

وكرر زعيم الدولة الواقعة على بحر البلطيق، التي تجاور كل من بيلاروس وروسيا وستستضيف قمة الناتو الشهر المقبل، دعوته لتعزيز الجناح الشرقي.

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وأضاف: “المجموعات المقاتلة أو هؤلاء القتلة المتسلسلين كما أسميهم... يمكن أن يظهروا في بيلاروس في أي لحظة ولا أحد يعرف متى يمكن أن ينقلبوا علينا”.

ليتوانيا بيلاروس مجموعة فاجنر بريجوجين

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