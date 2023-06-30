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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضد حادث حرق القرآن الكريم.. مظاهرات مليونية في العراق اليوم

صدى البلد

أخذت حملة الاحتجاجات في بغداد ضد حادثة حرق القرآن الكريم في ستوكهولم بالتزايد والاستمرار، إذا يعتزم المحتجون الخروج الجمعة بتظاهرة جديدة، قد تكون هذا اليوم "مليونية". 

وبحسب وسائل إعلام اعلن مصدر أمني عراقي، إغلاق السلطات بالكتل الكونكريتية ثلاثة مداخل مؤدية الى السفارة السويدية في منطقة الصالحية وسط بغداد، مشيرا الى أن هذه المنطقة المهمة في العاصمة تحتضن سبع سفارات قرب سفارة ستوكهولم.

وبين أنه تم نشر ما يقارب 200 رجل أمن عند تلك المداخل، لافتا الى ان هذه الاجراءات اتخذت احتياطاً لتظاهرات اليوم الجمعة. 

من جانبها قالت اللجنة المركزية المنظمة للتظاهرة في بغداد، إنها تنسق مع الاجهزة الامنية، وأصدرت تعليماتها الى المحتجين. 

وشملت التعليمات"منع لبس اللثام بأي طريقة كانت، وحرق علم المثليين فقط ولا يسمح بحرق علم مملكة السويد".

كما أوصت التعليمات بأن تكون تظاهرات يوم الجمعة على أسوار السفارة بدون اقتحام، مشددة على منع رفع راية سرايا السلام أو أي راية أخرى ومنع حمل الصور أو الشعارات غير المركزية.

وأشارت التعليمات إلى أن تظاهرة "نصرة القرآن الكريم" ستكون "مليونية لجميع المسلمين العراقيين"، وبينت أن موعد انطلاقها سيكون من الساعة الخامسة عصراً إلى المغرب وقرب السفارة السويدية.

كما شددت على التعاون التام مع الأجهزة الأمنية واللجان التنظيمية في عملية الوصول الى مكان التظاهرة.

وأمس الخميس، اقتحم متظاهرون مقر السفارة السويدية في بغداد لفترة وجيزة احتجاجا على العمل الذي دانته دول إسلامية وغربية كثيرة، ومن بينها روسيا والولايات المتحدة، التي قالت إن حرق نسخة من المصحف "أمر مؤذ ويظهر عدم احترام".

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بغداد حرق القرآن الكريم ستوكهولم

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