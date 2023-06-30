رسالتكم وصلت.. التيار الصدري يدعو أنصاره لعدم تكرار اقتحام السفارة السويدية

دعا صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، أنصار التيار لعدم تكرار اقتحام السفارة السويدية ببغداد، وذلك استعداداً لتظاهرة أمام مقرها احتجاجاً على حادثة حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم.

وبحسب وسائل إعلام قال "العراقي" في تعليق له، "وصلت رسالة الاقتحام العفوية، فلا داعي لتكراره".

وكان العشرات من أنصار الصدر قد اقتحموا الخميس مقر السفارة السويدية في بغداد، بعد أن تمكنوا من كسر بوابة السفارة.

وعقب ذلك أصدرت اللجنة المركزية التي تشكلت لتنظيم احتجاج على حرق القرآن بانطلاق تظاهرة أخرى اليوم الجمعة في العاصمة بغداد.

ويوم الأربعاء، أقدم لاجئ من أصول عراقية على تمزيق القرآن وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية.