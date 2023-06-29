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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. العراق يطالب السويد بتسليم مهاجر أحرق القرآن

العراق
العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، مطالبة العراق للسلطات السويدية بتسليم العراقي الذي أحرق القرآن الكريم.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، قال الصحاف إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن عراقي الجنسية".

وأضاف: "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون سفارة السويد في العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم.

وتجمع العشرات من العراقيين للاحتجاج بالقرب من السفارة السويدية في بغداد بعد أن أحرق مهاجر عراقي صفحات من القرآن أمام المسجد المركزي في ستوكهولم.

لحظة اقتحام سفارة السويد في العراق احتجاجا على حرق القرآن.. فيديو وصور

تحرك عاجل من العراق بشأن حرق القرآن في ستوكهولم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العراقية، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

كما أعطي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف.

العراق القرآن حرق القران السويد

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