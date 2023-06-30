ضبط 61 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية طوال أيام العيد، للتأكد من مدى صلاحية المعروض من المنتجات والالتزام بالأسعار المقررة و المعلنة ومنع التلاعب أو استغلال قوت الشعب .

تم تحرير 61 مخالفة تموينية فى ٣ مراكز بالمحافظة 17 بمركز بنى مزار، و36 بمركز مطاى بإجمالي ٥٣ مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت ما بين عدم نظافة، ونقص وزن، وعدم الإعلان، وعدم صرف بون .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من ضبط ٨ مخالفات للمحال التجارية شملت سلعا بدون فواتير، وغير صالحة للاستهلاك ، و مجهولة المصدر ، بالإضافة إلى ضبط ١٧ كجم زبدة و ٢٤ كجم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.