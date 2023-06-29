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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي صفط الشرقية بالمنيا يشيعون جثمان مدير مدرسة إثر إصابته بأزمة قلبية|صور

وفاة مدير مدرسة بالمنيا
وفاة مدير مدرسة بالمنيا

شيع أهالي قرية صفط الشرقية بالمنيا جثمان "سليمان محمد عبد الحميد" مدير مدرسة والذي وافته المنية خلال العمل بالمقاولات إثر إصابته بأزمة قلبية.

 

حيث سادت حالة من الحزن الشديد بين أقارب وأصدقاء وطلاب الفقيد خاصة أنه كان مشهود له بحسن الخلق وحب الناس وفعل الخير ونشاط الخيري والسياسي.

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كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شخص بمدينة المنيا، أثناء تأدية عمله الإضافي في مجال المقاولات، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وتوفي عقب ذلك إثر إصابته بهبوط عام في الدورة الدموية.


وخيم الحزن الشديد الصدمة على أهالي القرية عند سماع خبر وفاة مدير المدرسة بينما تداولت منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تنعي المعلم «سليمان»، الذي يشهد اليه الجميع بحسن أخلاقة ومحبته وتواضعه وأمانته في العمل. 
 

يشار أن المعلم سليمان عبد الحميد كان امين العضوية بحزب حماة الوطن بأمانة محافظة المنيا.

جنازة مدير المدرسة
جنازة مدير المدرسة
جنازة مدير المدرسة
جنازة مدير المدرسة
جنازة مدير المدرسة
جنازة مدير المدرسة
جنازة مدير المدرسة
جنازة مدير المدرسة
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