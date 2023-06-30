أزمة امتحان الكيمياء وقرارات لإنقاذ طلاب الثانوية العامة|أبرز أخبار التعليم في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من (السبت 24 يونيو – الخميس 29 يونيو) ويتضمن ما يلي:

وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة ومقرات التصحيح بالدقهلية



وأكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، أنه في يوم السبت 24 يونيو 2023 ، قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بزيارة محافظة الدقهلية، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية سير امتحان الجغرافيا ( ورقة أولى) لشهادة الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين، ووجه الدكتور رضا حجازي بتهيئة المناخ الملائم للطلاب والاهتمام بهم ورعايتهم أثناء الامتحان ، واطمأن الوزير من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربن عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.



كما تفقد الوزير حجرة كنترول ثانوية المكفوفين بالمحافظة، كما تفقد حجرة المراقبين الاحتياطيين باللجنة ، وتفقد عددًا من استراحات رؤساء اللجان والمعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الفردوس الرسمية المتميزة التابعة لإدارة غرب المنصورة ،كما تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقر التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية، بمدرسة المنصورة العسكرية للبنين التابعة لإدارة غرب المنصورة، وتوجه إلى غرفة التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية، وتابع إجراءات التصحيح، كما تفقد الوزير غرفة التصحيح الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية)، و(اللغة الفرنسية) واطمأن على سلامة التصحيح.

وتحدث الوزير مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، حيث أكد المصححون أنه يتميز بالدقة، والتركيز فى التصحيح.



بحث سبل استفادة طلاب التعليم قبل الجامعي من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية



وأكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، أنه في نفس اليوم استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير هشام بدر المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ وذلك لبحث سبل استفادة طلاب التعليم قبل الجامعي من هذه المبادرة وآليات مشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المرحلة الثانية من المبادرة.



ووجه الدكتور رضا حجازي بمشاركة طلاب مدارس STEM في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت برامج تدريبية وتوعوية حول مفاهيم قضايا التغيرات المناخية من خلال حقائب تدريبية للمعلمين والمديرين، لدعم مهاراتهم في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها



توزيع ورق الإجابة قبل الامتحان بعشرة دقائق



وقال التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، أنه في يوم الأحد 25 يونيو 2023 ، أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، توجيهاته لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أكد خلالها على :

مراعاة توزيع ورق الإجابة قبل الامتحان بعشرة دقائق

توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد

استئناف الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو عقب عيد الاضحى.

التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط

عدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة



كما اكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، أنه قد تواصل الوزير في هذا اليوم مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

عدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة



وأشار التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، إلى قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بزيارة مفاجئة لمحافظة السويس يوم الاحد الماضي ، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة ، حيث حرص الوزير على مراجعة تنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب١٠ دقائق، موجهًا بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان ، وشدد على عدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.



وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادتى الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية ، واطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.



كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الامتحانات بمدرسة السويس الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أدائهن فى الامتحان، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.



لجنة لمراجعة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بعد شكاوى الطلاب من صعوبته

قال التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، أنه خلال الاسبوع وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بمراجعة لجنة الخبراء لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ، بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.



وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني سوف يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

اعتماد نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

كما لفت التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢% ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي

وأفاد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، بأنه في يوم الاثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى الحفل الختامي للمسرح التفاعلي المدرسي، في مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة.

وأثنى الدكتور رضا حجازي على طريقة استعراض بعض القضايا الهامة داخل المجتمع من خلال العرض المسرحي (الزماكان) بشكل توعوي، وأكد على أن المسرح التفاعلي يمثل جزءًا هاما من عملية التنمية الثقافية

اجتماع وزراء التعليم لدول مجموعة العشرين والدول المستضافة

وفي يوم الاثنين ايضا ، شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ممثلًا لمصر نيابة عن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى اجتماع وزراء التعليم لدول مجموعة العشرين والدول المستضافة، خلال الفترة من الثلاثاء 20 يونيو 2023 إلى الخميس 22 يونيو 2023، والذي عقد فى مدينة بونيه بالهند.

وقد ألقى الدكتور محمد مجاهد كلمة مصر فى المؤتمر، نيابة عن الدكتور رضا حجازي ، أكد خلالها التزام مصر منذ 2017 بضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف والمعزز لفرص التعلم مدي الحياة لشبابها، والذى يهدف إلى استبدال نظام التعليم القديم بنظام تعليمي جديد وحديث ونموذجي لضمان تزويد الأجيال الجديدة من الشباب المصري بالمهارات الحياتية والأساسيات الأخلاقية، حيث يعتمد إطار المناهج الجديد على المهارات الحياتية بدلا من المحتوى المعرفى.





وأوضح التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، أنه في يوم الثلاثاء 27 يونيو ، تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لجموع العاملين بالوزارة والمعلمين وزملائه وأبنائه الطلاب، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك..داعيا المولى عز وجل أن يعيده علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات والتقدم والازدهار.

وأكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم ، أنه في يوم الخميس 29 يونيو ، تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالأصالة عن نفسه وجموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، داعيا الله أن يحفظ وطنننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.