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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

100 مليون جنيه حصيلة الإيرادات الدولية لفيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم تاج
فيلم تاج

حقق النجم تامر حسني 100 مليون جنيه حصيلة إيراداته الدولية لفيلمه الجديد تاج، المعروض في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023. 

وحقق فيلم تاج داخل مصر  10 ملايين جنيه، وخارجها 90 مليون جنيه في يومي العيد بمجموع 100 مليون جنيه وبهذا الرقم يحطم حسني رقم فيلمه الماضي بحبك.   

 

تامر حسنى يروج لفيلم تاج

 

روج الفنان تامر حسني لـ فيلمه الجديد “تاج” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك تامر حسني البوستر الرسمي للفيلم، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وعلق تامر حسني "فيلم تاج الان بجميع دور العرض في مصر وجميع أنحاء العالم".

 

برومو فيلم تاج

تمكن برومو فيلم “ تاج” من بطولة تامر حسني ، والذى من يعرض خلال موسم عيد الأضحي المبارك، من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر موقع يوتيوب. 

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط.

 

قصة فيلم تاج

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

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