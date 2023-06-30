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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: 30 يونيو ثورة تغيير شامل من أجل الوطن والتكاتف

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي، عضو مجلس الشيوخ

هنأ النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. قائلا: انها كانت ثورة تغيير شامل في حياة الوطن. وكانت الثورة الملهمة لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق كل الإنجازات التى حدثت فى كافة القطاعات بالدولة ومنها قطاعات التموين والتجارة الداخلية التموينية وملف العدالة الاجتماعية، وتحقيق نقلة في برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح الصيرفي ،فى تصريحات صحفية اليوم، أن 30 يونيو ثورة شعب سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن، وانتشاله من براثن جماعة اختطفته وكادت تدفع به للجحيم والفوضى والحرب الأهلية. داعيا للتكاتف خلف قيادة مصر الحكيمة ممثلة في الرئيس السيسي، وقواته المسلحة الباسلة، لتحقيق المزيد من التنمية والاستقرار فى ظل الجمهورية الجديدة التي يشعر الجميع بإنجازاتها في مختلف القطاعات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كشفت عن المعدن الأصيل، لمن ضحى وحمل روحه فداء للوطن، وكانت بداية لعهد جديد مع الاستقرار والتنمية وبناء الحاضر والمستقبل وفق رؤية متكاملة.

واختتم الصيرفي، أن ثورة 30 يونيو، ستظل نبراس الوطن وروحه العالية وانجازه الحقيقي للقضاء على كل مشاكله وتخطيها والانطلاق للمستقبل.
 

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