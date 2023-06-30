وضعتها على قبر شقيقه .. إسرائيل تحقق برسالة تهديد خطيرة ضد نتنياهو

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الشرطة الإسرائيلية تحقق بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في رسالة تهديد لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن الرسالة وضعت على قبر شقيقه يوني نتنياهو اليوم (الجمعة).

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن، لافته إلى مراسم التأبين الرسمية ليوني نتنياهو، في الذكرى 47 لوفاته أقيمت الاحد الماضي.

وتضمنت الرسالة المكتوبة بخط اليد: "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك أن لديه أفضال قليلة، لكنها انتهت. ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 سبتمبر 2023 الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن 74 عاماً. وليكن واضحا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

وأضاف كاتب رسالة التهديد: "بيبي، أنت لست أفضل من أريئيل شارون. شارون تلقى جلطة دماغية وغاص في غيبوبة ثماني سنوات. وأتمنى لك أموراً أسوأ".

وتابع: "مهماتك احتلال غزة وإعادة جثة هدار غولدين وباقي الأسرى. الساعة تدق إلى الوراء. وبقي لك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر".

في الأسبوع الماضي ، تم اعتقال شاب إسرائيلي في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده نتنياهو. هذا، بعد أن كتب في مجموعة واتس آب للنشطاء اليمينيين "يجب على الجميع حمل سلاح وضرب بيبي برصاصة في الرأس"، وما زالت الشرطة تحقق في القضية.

قبل ثلاثة أسابيع ، تم تخريب النصب التذكاري لذكرى والد نتنياهو، وكُتب على اللافتة التي علقت هناك "والد دكتاتور فاشل وفاسد". وردّ نتنياهو على التصرفات على حسابه على تويتر وقال: "هناك حقير دنّس النصب التذكاري تخليدا لذكرى والدي لقد حان الوقت لهم للتوقف عن هذه التصرفات المخلّة بالآداب والأخلاق".