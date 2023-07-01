دعاء ثالث أيام التشريق لايرد .. للزوج والأهل والأبناء

يكثر البحث عن دعاء ثالث أيام التشريق، وذلك مع دخول آخر أيامها المباركة، والتي يستجاب فيها الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

والدعاء في هذه الأيام المباركة محل استجابة أكثر عند الله- سبحانه وتعالى- وفيها يقوم المسلم بالذكر وصلة الأقارب والمودة والرحمة والامتثال بأوامر الله - سبحانه- في كل حين لتكون نفحات هذه الأيام نعمة منه - تعالى- على المجتمع الإسلامي بأسره.

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب يوم النحر وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهي: أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويمكن تخصيص دعاء ثالث أيام التشريق للأهل والزوج والأبناء والنفس والأصدقاء، فجميعهم أغلي وأعز ما يمتلك الإنسان في حياته؛ فينبغي له أن يتذكرهم بالدعاء في مثل هذه الأيام.

الدعاء

دعاء ثالث أيام التشريق

«اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة ».

«اللهم من كان مريضا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار ».

«يارب إن عائلتي هي من أجمل هداياك، ومن أغلى ما رزقتني، فاحفظهم لي وأسعدهم، اللَّهم ياربي ورب كل شيء ومليكه، إني أدعوك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، وأدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، أن تمنن عليَّ بصلاح أحوال أهلي وذريتي، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلًا منك ونعمة وأنت خير الرازقين».

«اللَّهم عافهم فِي أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعلهم من المعافين من البلاء برحمتك، والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، والموفقين للخير والرشد بطاعتك، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستغفرك فغفرت له، واستنصرك فنصرته، ودعاك فأجبته ».

« اللَّهم إني أستودعك ذريتي وأهلي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم وعافهم من كل آفة وعاهة، ومن سوء الأسقام والأمراض، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر عين كل حاسد، وغل كل حاقد، ومن أصدقاء السوء ».

دعاء ثالث أيام التشريق للزوج

«اللهُم أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يومًا، فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك».

«اللهُم اجعل زوجي من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك، واتباع سنة نبيك محمد - صلّى الله عليه وسلم-، اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهر قلبه، اللهُمَ جمِلني في نظره، وجملني في نظره، اللهُمَ لا تفرق بيني وبينه، اللهُم احفظه لي يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام».

«اللهُم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّرًا حلالًا طيبًا، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناتها، ربي إني أحببته ولا أرى للدنيا جمالًا دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعد، بحُبٍ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ».

«اللهم اجعل الخير في طريقها، وأبعد عنه كل شر، اللهُم إني أسألك لي ولزوجي من الخير كله؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهُمَ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني في كل طرفة عين فرجًا ومخرجًا من كل ضيق، ووفقها لما تحب وترضى، واصرف عنها كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين».

«اللهم بارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، اللهُم اجمعني بزوجي في الفردوس الأعلى، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُم ارزق زوجي فرحًا وعفوًا، وأمنًا وإيمانًا مع كل طرفة عين، وكل خفقة قلب».

دعاء ثالث أيام التشريق للأبناء

«اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

«اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

«اللهم علم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين».

«اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-».

«اللهم ارزقهم المعلم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزه قلوبهم عن التعلق بمن دُونك، واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك».

الذكر

دعاء ثالث أيام التشريق لنفسي

«اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع».

«اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته ».

« اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي ».

«اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي ».

دعاء ثالث أيام التشريق مكتوب

« اللهم إني أسألك زيادة في الدين، وسعة في الرزق، وسعادة في الدنيا، وبركة في العمر، وعافية في الجسد، وجنة الفردوس في الآخرة ».

«اللهم لنا أحباب بالبسمة نحبهم، وبالود نذكرهم، وبالشوق نراسلهم، وبظهر الغيب ندعو لهم، وفي القلب والروح نحتفظ بهم، فيارب احفظهم واجعلني وإياهم في جنة الخلد نلتقي ».

«اللهم إني أسألك لهذا الرفيق أن تجعله عن الهم بعيد، ومن الرحمه قريب، وحقق له مايريد، واجعل العام عليه سعيد ».

« يا رب، بعلمك أحببت هذا الرفيق، فبرحمتك وسع له كل طريق، ونجه من كل ضيق، واملأ قلبه بالأنوار، واحفظه من الأخطار، وأسعده ما دام الليل والنهار، واجعل حياته حياة الصالحين الأبرار».

«اللهم إن كان صديقي مهمومًا فامنحه فرحًا، وإن كان سقيمًا فامنحه صحة، وإن كان مكسورًا فامنحه قوة، وإن كان بحاجة فلا تكله لسواك، وأن تحفظه لمن يحب، وأن تحفظ له من يحب ».

« اللهم إنك تعلم أنهم أحباب قلبي، وأصحاب دربي، فبلغهم مني كل الحب، وأدم إلهي بيننا حبل الود، اللهم ارزقنا وإياهم مغفرة بلا عذاب، وجنة بلا حساب ودعاء مستجاب. اللهم أرح قلبهم بلطف عفوك، وحلاوة حبك، واعمر أيامهم بذكرك، واحفظهم واحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلوبهم دائمًا. اللهم إني أحبه فيك فأحببه وارض عنه، وأعطه حتى يرضى، وأدخله جنتك ».