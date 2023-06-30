هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صدمة لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن عقوبة الاتحاد الدولي “فيفا”.

وكان فيفا قد وقع أكثر من عقوبة على كهربا آخرها الإيقاف لمدة 6 أشهر، وغرامة قدرها 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك، مع فوائد تضاف على المبلغ مع كل تأخير عن السداد.

وقال رئيس الزمالك عبر “فيديو” نشره عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب”: “أرسلنا خطاب للجنة الإنضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بأن كهربا غير ملتزم بدفع الغرامة حتى الآن”.

وأضاف: “تم ترجمة الخطاب القادم من لجنة الانضباط بالفيفا والذي يقول أنه سيتم الحجز على فلوس كهربا في النادي الأهلي وأي عقار أوعربيات يمتلكها اللاعب، وهنخطر البنك المركزي أن أي فلوس لديه لأبيه أو أمه أو أخته يتم الحجز عليها”.

الزمالك وكهربا

واختتم: “تأخرنا بشأن شكوى كهربا مجددًا نظرًا لتفادي دفع اللاعب للغرامة في حساب الزمالك المحجوز عليه”.