انقطاع الكهرباء عن مناطق في دهب وفرق الإصلاح تتوصل للعطل الثاني

تعرضت بعض مناطق في مدينة دهب لانقطاع التيار الكهربي بشكل مفاجئ بعد اعطال في أحد المحولات الرئيسية الموزعة للكهرباء بسبب ارتفاع الأحمال بشكل كبير في الفنادق والمنتجعات السياحية نتيجة اقبال السياحة الداخلية لقضاء عطلة عيد الأضحى بدهب .

وقال مصادر بشركة توزيع الكهرباء أنه هناك فرق اصلاح من شركة القناة وسيناء لنقل الكهرباء لإصلاح الاعطال بسرعة مشيرا إلي أنه تم التوصل للعطل الثاني وسوف يتم إصلاحه خلال ساعة .

وناشد مسئولو الكهرباء بترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال في مدينة دهب التي تشدد استهلاك غير مسبوق في الكهرباء وارتفاع الأحمال .

وشكا بعض المواطنين و نزلاء الفنادق من الانقطاع المتكرر للكهرباء بعدد من مناطق دهب .

وتعرضت بعض القطاعات بمدينة دهب بجنوب سيناء لانقطاع التيار الكهربائي، نتيجة لعطل في مغذيات التيار الكهربائي.

وقال اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، إن المدينة تضم 4 مغذيات للتيار الكهربائي، ويجري تحميل طاقة المدينة من الكهرباء عليهم، ونظرًا لحدوث عطل مفاجئ لأحد هذه المغذيات، أدى إلى عدم استقرار التيار الكهربائي في بعض القطاعات بالمدينة، لذا جرى تحميل كهرباء المدينة بالكامل على 3 مغذيات.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جارى تحديد العطل لإصلاح المغذى، ولكن عدم قيام الفنادق والمنتجعات بتقليل الأحمال لحين إصلاح هذا العطل تسبب في إحداث عطل في موزع اخر، مما تسبب في انقطاع الكهرباء في قطاعات أخرى.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من إصلاح العطل بأحد المغذيات، وجارى التكشيف عن العطل بالمغذي الثاني، وسيتم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة بعد الانتهاء من إصلاح هذا العطل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجري تزويد المدينة بمغذيين جديدين خلال العام المالي المقبل طبقًا للمخطط الذى الاستراتيجي المقرر تنفيذه بداية من الشهر المقبل.

وطالب رئيس المدينة، المواطنين وأصحاب الفنادق بتخفيف الأحمال لحين إصلاح العطل، تجنبًا لانقطاع التيار الكهرباء في القطاعات الأخرى بالمدينة، وحفاظًا على الأجهزة الكهربائية.

منظر عام لمدينة دهب