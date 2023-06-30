برشلونة يفسخ عقد نجمه رسميًا

أعلن نادي برشلونة الإسباني فسخ تعاقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، بعدما كان اللاعب ملتزمًا بعقد مع النادي حتى نهاية موسم 2025/26.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي: “يود نادي برشلونة أن يعرب عن امتنانه لأومتيتي ويتمنى له كل ثروة ونجاح في المستقبل”.

واستمتع أومتيتي بموسم خالٍ من الإصابات في إيطاليا، حيث يبدو أنه أعاد اكتشاف أفضل مستوى له من جميع النواحي، بعد فترة توقف نهائية في برشلونة، بسبب سلسلة من مشاكل اللياقة البدنية، لعب 25 مباراة مع ليتشي.

واستعرض الموقع الرسمي للنادي مسيرة أومتيتي مع برشلونة قائلاً: “جاء إلى برشلونة في عام 2016 من أولمبيك ليون، حيث أمضى حياته المهنية كلها حتى ذلك الحين، في أفضل سنواته، قام هو وجيرارد بيكيه بتشكيل ثنائي رائع في منتصف دفاع البلوجرانا، وكانت لهما بداية تلقائية”.

وأضاف: “بعد أن أصبح بطلاً للعالم مع منتخب فرنسا في 2018، بدأت الإصابات تعيق تقدمه الرائع، لم يعد يمثل ميزة عادية في الملعب، وغادر في النهاية إلى إيطاليا للحصول على مزيد من وقت اللعب”.

ألقاب أومتيتي مع برشلونة

يُذكر أن أومتيتي قد توج بلقبين من الدوري الإسباني وثلاثة من كأس ملك إسبانيا مع برشلونة.