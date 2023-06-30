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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان الإيطالي يتعاقد مع نجم تشيلسي رسميًا

لوفتوس تشيك
لوفتوس تشيك

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، تعاقده بشكل رسمي، مع لوفتوس تشيك، نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الموقع الرسمي لنادي ميلان في بيان رسمي: “يسر نادي إيه سي ميلان الإعلان عن توقيع روبن لوفتوس تشيك من نادي تشيلسي".

وتابع: "وافق اللاعب على صفقة مع النادي حتى 30 يونيو 2027”.

مسيرة لوفتوس تشيك السابقة

لعب مع تشيلسي لمدة سبعة مواسم، مع تجارب الإعارة في كريستال بالاس خلال موسم 2017/18 وفولهام في موسم 2020/21، لعب في تشيلسي، 155 مباراة وسجل 13 هدفًا، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

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